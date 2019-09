Fonte : eurogamer

(Di giovedì 12 settembre 2019)5 è disponibile solo da qualche tempo e sembra proprio che la sua uscita abbia fatto molto bene alle vendite di, servizio in abbonamento di Microsoft che consente di avere accesso ad una vasta libreria di titoli.La notizia arriva dal famoso analista Daniel Ahmad (Niko Partners) che tramite un post su Twitter ha annunciato che l'uscita della nuova esclusiva Microsoft si è rivelata un colpaccio, e che ha contribuito ad aumentare gli iscritti al servizio."Da una delle saghe più acclamate dei videogiochi,è più grande che mai, con cinque modalità mozzafiato e la campagna più entusiasmante di sempre. Il mondo sta crollando. Lo Sciame ha corrotto l'esercito robot della Coalizione e si sta per abbattere sulle città degli umani. Con il pericolo incombente, Kait Diaz si separa dagli altri per svelare il mistero del suo lecol nemico e scopre il vero pericolo per ...

Eurogamer_it : Gears 5 ha dato una forte spinta alla diffusione di Xbox Game Pass - _LuigiJMC : Gears 5 e Dead Cells. Dio grazie per avermi dato una Xbox One. -