Figlio di Salvini su moto d’acqua polizia | avviato procedimento contro l’agente

Selfie col Figlio del boss - l’Antimafia : «Salvini chiarisca». Lui : non chiedo documenti a tutti : Il figlio di Francesco Matrone, noto come Franchino 'a belva, ha pubblicato sul suo profilo Facebook una fotografia che lo ritrae a Modena con l’ex ministro dell'Interno. Il presidente della Commissione parlamentare Antimafia chiede chiarimenti sulla vicenda

Selfie con il Figlio del boss - Salvini : "Ne faccio migliaia - non chiedo la carta d'identità" : “ faccio migliaia di foto ogni giorno, non chiedo la carta d’identità a chi mi ferma per strada”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini . Salvini si riferisce ad un Selfie pubblicato su Facebook da Antonio Matrone, detto Michele, figlio di Franchino “a belva”, uno dei killer più spietati alla corte di Pasquale Galasso e Carmine Alfieri a Scafati, nel Salernitano, condannato all’ergastolo ...

Salvini - selfie con il Figlio del boss di camorra. I parlamentari M5s in Antimafia : “Chiarisca” : Matteo Salvini al fianco del figlio del boss di camorra. Il selfie è stato pubblicato su Facebook da Antonio Matrone, detto Michele, figlio di Franchino “a belva”, uno dei killer più spietati alla corte di Pasquale Galasso e Carmine Alfieri a Scafati, nel Salernitano, condannato all’ergastolo nel 2009 e inserito per cinque anni nella lista dei super latitanti più pericolosi d’Italia fino al suo arresto nell’agosto ...

Figlio di Salvini sulla moto d'acqua della polizia - la procura ravennate apre un'inchiesta : Nel pieno della crisi di governo, il leader della Lega Matteo Salvini si ritrova coinvolto in una nuova fastidiosa vicenda, anche se stavolta non ha a che fare con la crisi di governo in modo diretto: la procura di Ravenna infatti ha aperto un'inchiesta in merito alla vicenda del Figlio del vicepremier a bordo della moto d'acqua, per identificare i due agenti che hanno tentato di impedire ad un giornalista di Repubblica di filmare la ...