Eutanasia | con Englaro e Marcorè un concerto per difenere il diritto a morire

Eutanasia - Cei "no diritto a morte"/ Suicidio assistito - Bassetti si affida a Conte : Eutanasia, verso sentenza Consulta sul Suicidio assistito arriva monito della Cei col Card. Bassetti 'non esiste il diritto alla morte. Mi affido a Conte'

Eutanasia - l’appello dei vescovi : parlamento legiferi prima di Consulta : Il parlamento legiferi sul suicidio assistito prima del 24 settembre, ossia prima che la Consulta, interpellata sul caso di Dj Fabo si esprima. E' il forte appello del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente Cei che ha chiamato a raccolta a Roma circa ottanta realta' cattoliche, per un evento pubblico su 'Eutanasia e suicidio assistito. Quale dignita' della morte e del morire?'. La questione, ricorda Bassetti, e' stata sollevata il 14 febbraio ...

Eutanasia - il cardinale Bassetti : «Non esiste un diritto alla morte». La Cei si affida a Conte : Città del Vaticano ? Il Conte bis riaccende tante speranze ai vertici della Cei. Non solo per la sperata riapertura dei porti e la revisione del decreto sicurezza, anche se il cardinale...

Ho visto lo spot contro l’Eutanasia di Pro Vita : vi spiego perché è un orrore : Il video di Pro Vita contro l'eutanasia si è rivelato un clamoroso buco nell'acqua. Sotto al video sono infatti spuntati decine di commenti di persone che hanno deciso di condividere la loro storia di sofferenza familiare a cui hanno dovuto assistere inermi. Figli che hanno assistito all'agonia del padre, della madre, altri raccontano dei propri nonni. Agonie lunghe mesi, con i loro familiari che supplicavano un'interruzione della sofferenza che ...

Eutanasia : Gasparri-Binetti - ‘meglio legge imperfetta che intervento Consulta’ : Roma, 7 ago. (AdnKronos) – “Meglio una legge imperfetta che l’Eutanasia decisa dalla Corte costituzionale”. Lo ha affermato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, nel corso della conferenza stampa indetta con la collega Paola Binetti (Udc-Fi) a Palazzo Madama, per presentare le iniziative per scongiurare la possibilità che, con una sentenza della Corte costituzionale, si possa arrivare alla legalizzazione ...

Eutanasia : Gasparri - ‘ci batteremo contro soluzioni imposte a Parlamento’ : Roma, 1 ago. (AdnKronos) – “Nessuna proposta di legge in materia di Eutanasia viene messa in calendario in agosto e in settembre, sia alla Camera che al Senato. Alla Camera, in particolare, c’erano stati dei tentativi di intervenire su questa materia per evitare di rinunciare ad una potestà legislativa che i rappresentanti del popolo rischiano di affidare alla Corte costituzionale che intende pronunciarsi su questi ...

Suicidio assistito : comitato bioetico apre - la differenza con l’Eutanasia : Suicidio assistito: comitato bioetico apre, la differenza con l’eutanasia La morte di Dj Fabo aveva riaperto il dibattito sul fine vita su cui adesso si registra un nuovo interessantissimo spunto. Infatti – al fine di fare chiarezza, in maniera preliminare sull’argomento rispetto ad una eventuale legislazione in materia – il comitato nazionale per la bioetica ha reso noto il proprio parere “Riflessioni bioetiche sul ...