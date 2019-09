Capelli e casco | segreti da Formula 1 per evitare effetto crespo e non solo

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 12 settembre 2019)da pilota di1 e 2da pilota di1 e 2da pilota di1 e 2da pilota di1 e 2da pilota di1 e 2da pilota di1 e 2da pilota di1 e 2da pilota di1 e 2da pilota di1 e 2da pilota di1 e 2da pilota di1 e 2da pilota di1 e 2da pilota di1 e 2da pilota di1 e 2da pilota di1 e 2da pilota di1 e 2da pilota di1 e 2Chi va in moto, in bicicletta o per quei pochi audaci che corrono a 300 Km a l’ora in1 o 2, la questioneè seria. Ci sono almeno quattro problemi da tenere in considerazione. 1. No ad acconciature che aumentano il volume deiperché sotto ildanno fastidio e peggiorano la ...

LaAndre7 : @cocochanel8996 Ho sempre avuto i capelli corti o comunque degli spaghetti ingestibili quindi il casco per me è tabù - glazence : io col mio Casco di capelli e la frangia tagliata da sola alle 11 di sera: GRAZIE!!!!???????!!!!!!! - hopelgc : Senza casco così mi volano i capelli con il vento -