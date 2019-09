Brianza | 7 intossicati ad un banchetto nuziale

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 12 settembre 2019) Marco Della Corte Del caso se ne è occupata Barbara d'Urso nella puntata di Pomeriggio 5 del 12 settembre 2019, l'intervista choc alla sposa ed alla madre di lei Nel corso della puntata del programma Pomeriggio 5 andata in onda su Canale 5 il 12 settembre 2019, Barbara d'Urso si è occupata del caso di intossicazione che ha visto coinvolte 7 persone durante una Monza, in. La sposa ha denunciato il ristorante. Un evento giudicato "assurdo" dalla conduttrice Mediaset, in quanto il pranzo non era neanche iniziato. I diretti interessati hanno infatti iniziato ad avvertire i malori durante l'antipasto. In collegamento con gli studi di Pomeriggio 5 Deborah, la sposa, assieme alla madre Dorotea. La donna ha fornito al programma alcuni video riguardanti l'accaduto. Il tutto è avvenuto in data 7 settembre 2019. Deborah aveva coronato il suo sogno d'amore ...

novasocialnews : Sette intossicati a un matrimonio in Brianza, la sposa: 'Le mie nozze trasformate in un incubo' #novasocialnews… - Notiziedi_it : Nozze da incubo in Brianza, sette intossicati al banchetto. Sotto accusa la wedding planner - PaolettCataleya : RT @Corriere: Nozze da incubo in Brianza, sette intossicati. La sposa: denuncio -