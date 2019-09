A Palazzo Chigi vertice di Governo sui migranti

Migranti : vertice di Conte a Palazzo Chigi con Lamorgese - Di Maio - Guerini e De Micheli : Un vertice a Palazzo Chigi con i ministri competenti per l’immigrazione, all’indomani dell’incontro con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il premier Giuseppe Conte ha chiamato nella sede del governo il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio – che è anche capo delegazione M5s – il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il ministro delle ...

Ocean Viking - il grande silenzio di Palazzo Chigi e Viminale : Neanche per permettere a una donna, al nono mese di gravidanza, di sbarcare. Palazzo Chigi e Viminale non hanno risposto a Sos Mediterranée e a Medici senza frontiere che hanno chiesto all’Italia di far partorire in sicurezza una donna che domenica scorsa è stata salvata dall’imbarcazione Ocean Viking. Alla fine, all’allarme lanciato dalla Ong ha risposto Malta così la nave ha fatto rotta verso ...

Torna in scena a Palazzo Chigi la riedizione del trasformismo : Oggi la fiducia del nuovo esecutivo giallo-rosso alla Camera con l’incaricato presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle vesti di abile

Migranti - Parigi apre all'Italia l'asse nella Ue : piano di Palazzo Chigi : Parigi «Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi» scrisse il 6 febbraio su Facebook l'allora vice premier del Conte 1 Luigi Di Maio per commentare il suo incontro, vicino a...

Perché Giovannini è l’uomo di questa stagione politica e culturale (nonostante a Palazzo Chigi sia rimasto Conte) : Enrico Giovannini è un economista mainstream – accademico, ricercatore e poi direttore all’Istat, direttore delle statistiche dell'Ocse, presidente dell'Istat, ministro del lavoro – che però nei suoi lavori analitici e nelle sue prese di posizioni pubbliche ha, fin dagli anni Ottanta, provato ad usare punti di vista che, partendo dall’ortodossia, delineavano traiettorie impreviste

Conte 2 - Telese a Salvini : “A Di Maio ha offerto Palazzo Chigi?”. L’ex ministro non risponde e attacca Conte e il M5s : Botta e risposta a In Onda (La7) tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e uno dei conduttori, Luca Telese, sulla narrazione esposta dalL’ex ministro dell’Interno circa la crisi di governo. Salvini attacca in primis il M5s: “Il mio è stato un atto di onestà e di amore per l’Italia. Nessun altro partito al mondo avrebbe messo in discussione sette ministeri, perché c’era un governo fermo da mesi che non approvava nulla. Ho sottovalutato la fame ...

Telefonata Conte-Trump : Palazzo Chigi e la Casa Bianca sono sempre più vicini : Si rinsaldano i rapporti tra Giuseppe Conte e Donald Trump. Il Presidente del Consiglio italiano e il Presidente americano si sono sentiti telefonicamente per trattare "questioni bilaterali", come hanno segnalato da Washington, un segnale chiaro di sinergia dopo l'endorsement che Trump aveva fatto a

Machiavelli - Palazzo Chigi e le altre stanze del potere. Il libro di Antonio Funiciello : “L'adulazione è la malattia mortale della leadership”. E non si tratta di un problema di oggi. E' uno dei fenomeni più difficili da sradicare in politica, che supera i secoli, arriva ai giorni nostri e mette in pericolo il ruolo stesso del politico. A mettere in guardia dall'adulazione è Antonio Funiciello con il suo ultimo libro "Il metodo Machiavelli. Il leader e i suoi consiglieri: come servire il potere e salvarsi l'anima”, ...

Giuseppe Conte marcato stretto dal Pd : "Una sentinella a Palazzo Chigi" - l'uomo di Quirinale e Bruxelles : Una spia inviata dal Pd, una "sentinella a Palazzo Chigi" per marcare stretto il premier Giuseppe Conte. Al Nazareno hanno risolto il problema dell'assenza di vice dem (con un sottosegretario grillino, Riccardo Fraccaro) nel modo più semplice e geniale possibile: spedendo Dario Franceschini, ministr

Il rito “insolito” della campanella a Palazzo Chigi : Conte la consegna a se stesso - poi la suona : Nessun passaggio della campanella, che è stata comunque suonata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Ad attenderlo c’erano il sottosegretario uscente Giancarlo Giorgetti, il suo successore Riccardo Fraccaro e il segretario generale di Palazzo Chigi, Roberto Chieppa, che gli ha consegnato la campanella. Ritualmente si passa di mano dal premier uscente a quello entrante, ma stavoltanon è stato possibile perché Conte subentra a se ...

Malumori tra dem su sottosegretario Palazzo Chigi. Conte tiene deleghe : L'ultimo scoglio per la nascita del governo giallo-rosso e' stata la scelta del sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Con l'iniziale braccio di ferro su due opzioni: il pentastellato Spadafora e il segretario generale di Palazzo Chigi, Chieppa. L'ha spuntata nel 'rush finale' l'ex ministro delle Riforme, Fraccaro, dopo un confronto tra Conte e Di Maio. Ma al momento il presidente del Consiglio ha intenzione di tenere le deleghe per se', ...