Uccise vigilante,ispezione su permesso

Gli ispettori del ministero della Giustizia sono stati incaricati di svolgere accertamenti preliminari sulpremio concesso per festeggiare i suoi 18 anni al ragazzo condannato a 16 anni e mezzo per l'omicidio di una guardia giurata a Napoli. Le verifiche dell'Ispettorato di via Arenula saranno incentrate a valutare la correttezza della procedura seguita e se vi siano state eventuali condotte disciplinarmente rilevanti.(Di mercoledì 11 settembre 2019)