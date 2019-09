Tornado di Venezia 11 Settembre 1970

Fonte : retemeteoamatori

(Di mercoledì 11 settembre 2019) L’11ricorre un tragico anniversario per moltini e padovani. La sera di quel giorno dell’anno, un violento, classificato poi come F4 (Scala Fujita), si sviluppò dai Colli Euganei spostandosi successivamente verso la Laguna Veneta. Ilportò molti danni, scoperchiò tetti, sradicò alberi oltre a danni incalcolabili per le infrastrutture. Il suo passaggio causò anche la morte di 36 persone e circa 500 feriti. Tra le vittime 20 persone, persero la vita a seguito dell’affondamento della Motonave su cui si trovavano in laguna. Il Percorso delRicostruzione del percorso fatto dal– Rete Meteo Amatori Ricostruiamo quei momenti.. erano le 20:45 nella zona di Teòlo comune della provincia di Padova, il vortice prese forma e puntò verso Est, interessando nei minuti successivi, i comuni di: Padova, ...

