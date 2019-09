Sesso | non parlarne ai figli crea confusione

Ornella Vanoni : "Con Strehler Sesso sfrenato e droghe. Oggi fumo solo una canna prima di dormire" : “Mi sono definitivamente liberata della Vanoni. Non ne potevo più di lei. È rimasta colo Ornella. Ora sono io ed è tutta un’altra vita”: gioie, dolori e amori di una della voci simbolo della musica italiana. Ornella Vanoni, 85 anni il prossimo 22 settembre, si confessa senza filtri in una lunga intervista a Vanity Fair. Partendo dai ricordi di gioventù, la cantante racconta:Da ragazza mi ...

I giovani non fanno più Sesso : «Colpa di videogames e serie tv» : I giovani non fanno più sesso, e la colpa sarebbe dei videogames: è la conclusione a cui è arrivato uno studio pubblicato sul Washington Post, secondo cui un giovane su quattro non ha più rapporti sessuali, con astinenza lunga addirittura un anno. Percentuale che arriva al 18% per le donne tra i 18 e i 30 anni. Secondo Jean Twenge, docente di psicologia all’università di San Diego, la colpa è della tecnologia: i giovani, per Twenge, «non si ...

Taylor Mega hot : «Il Sesso? Per me è importantissimo - se non lo faccio divento nervosa» : Taylor Mega è sempre molto attiva sui social, tra foto hot e dirette in cui risponde ai suoi followers. E nelle ultime stories ha lasciato i suoi fan a bocca aperta rispondendo ad alcune domande, tra cui qualcuna decisamente bollente. «Il sesso? Per me è importantissimo, devo farlo spesso. Se non lo faccio per un tot, divento proprio nervosa», ha candidamente detto la bellissima Taylor, che ha parlato anche di reality («Non mi piacciono, o ...

Barbara D’Urso : «Il Sesso e i figli? Magari - ma ai bambini non posso dedicare tutta me stessa» : «Mi voglio innamorare». Barbara D’Urso si confessa al suo pubblico in attesa di tornare sul piccolo schermo e di riempire il palinsesto televisivo di Canale 5. Le vacanze sono finite e l’instancabile conduttrice ha scelto di rispondere alle domande dei suoi followers tra una riunione e l’altra negli studi di “Pomeriggio 5”. Davanti a chi le chiede della sua vita sentimentale non nasconde la sua vena più romantica. ...

Barbara D’Urso : «Il Sesso i figli? Magari - ma ai bambini non posso dedicare tutta me stessa» : «Mi voglio innamorare». Barbara D’Urso si confessa al suo pubblico in attesa di tornare sul piccolo schermo e di riempire il palinsesto televisivo di Canale 5. Le vacanze sono finite e l’instancabile conduttrice ha scelto di rispondere alle domande dei suoi followers tra una riunione e l’altra negli studi di “Pomeriggio 5”. Davanti a chi le chiede della sua vita sentimentale non nasconde la sua vena più romantica. E ...

Barbara D'Urso : «Il Sesso e i figli? Magari - ma ai bambini non posso dedicare tutta me stessa» : «Mi voglio innamorare». Barbara D'Urso ?si confessa al suo pubblico in attesa di tornare sul piccolo schermo e di riempire il palinsesto televisivo di Canale 5. Le vacanze sono...

Il podcast «Chiudi gli occhi - torna bambino» nell’infanzia di Giulia Valentina - Frank Matano - Sofia Viscardi : «Feste - Sesso e tuffi. Quando l’estate non finiva mai» : Ascolta la puntata nel player qui sotto «C’era la luna, c’erano le stelle, c’era una nuova emozione sulla pelle…». La ricordate? «Il tempo va, passano le ore e finalmente faremo l’amore solo una volta o tutta la vita, speriamo prima che l’estate sia finita». È Alex Britti e siamo nel 1998, e con lui entriamo nei ricordi di tre ragazzi di oggi nati su Internet, tra YouTube e Instagram. Rispettivamente classe ‘90, ’89, ’98, professione ...

In Cyberpunk 2077 potremo creare un personaggio dal Sesso non-binario : Senza paura di esagerare, Cyberpunk 2077 rappresenta uno dei videogame più attesi dalla community di appassionati per il prossimo anno. Nonostante il 2020 si prospetti già da ora come affollatissimo di produzioni interessanti, il nuovo progetto plasmato dai ragazzi di CD Projekt RED promette di rivoluzionare non solo il genere di appartenenza - quello degli actionRPG -, ma in qualche modo anche l'intero settore, mettendo sul piatto soluzioni ...

Sesso a tre con due prostitute : poi anziano non paga e le minaccia con un fucile : Il protagonista, un pensionato 75enne di Aprilia (Roma), è stato arrestato con le accuse di estorsione e lesioni aggravate...

UCCIDE AMICO E CONFESSA SU FACEBOOK/ Alberto - non ci tradisce l'amore ma il posSesso : Alberto Pastore, 23 anni, ha ucciso il suo coetaneo Yoan Leonardi per una ragazza. Ha CONFESSAto su FACEBOOK prima della fuga e dell'arresto

Sesso tra ragazzini - è allarme : «Uno su due non usa il preservativo». Pericolo sifilide e Hiv : Il Sesso non protetto, dopo decenni di battaglie contro l’Aids, è tornato ad essere un problema per le nuove generazioni: un’inchiesta del quotidiano L’Unione Sarda parla di questi pericoli per i ragazzini sardi di 13 e 14 anni, che nonostante l’età si trovano già ad affrontare le prime esperienze sessuali, e non sempre sono consapevoli dei pericoli. Secondo quanto scrive il quotidiano, che cita Brunella Mocci, referente della sezione ...

Sesso tra ragazzini - è allarme : «Uno su due non usa il preservativo». Pericolo sifilide e Hiv : Il Sesso non protetto, dopo decenni di battaglie contro l’Aids, è tornato ad essere un problema per le nuove generazioni: un’inchiesta del quotidiano L’Unione Sarda parla di questi pericoli per i ragazzini sardi di 13 e 14 anni, che nonostante l’età si trovano già ad affrontare le prime esperienze sessuali, e non sempre sono consapevoli dei pericoli. Secondo quanto scrive il quotidiano, che cita Brunella Mocci, referente della sezione ...

Tra le insicurezze e le prigioni di Bella Thorne. Il fidanzato Benji : «Non sto con lei per il Sesso a tre» : Bella ThorneBella ThorneBella ThorneBella ThorneBella ThorneBella Thorne, 21 milioni di follower su Instagram, più di trenta film all’attivo, cantante, e ora anche regista di film porno, ha 21 anni e un’esistenza – a suo dire – complicata. L’ex star della Disney racconta come il mondo le appaia «ingarbugliato» in una serie di note condivise via social, didascalie a una serie di scatti senza veli. Bella torna così ...

Sesso - smettiamola di pensare che quello anale e la fellatio non siano fare l’amore : Come ho scritto nel precedente post sull’orgasmo maschile, donne e uomini devono imparare l’arte di fare l’amore al fine di far godere di più il proprio partner, cosa possibile anche e soprattutto con il Sesso orale e anale. Il Sesso orale (anche noto come cunnilingus o fellatio), quando è accettato da entrambi i partner, può essere considerato un “atto d’amore”. Per le donne il cunnilingus è il metodo più semplice per avere uno o più orgasmi ...