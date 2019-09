Scoperta per la prima volta acqua su un pianeta simile alla Terra

Fonte : ilsole24ore

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Il, K2-18b il suo nome, al momento è il miglior candidato per cercarci una qualche forma di vita, con tutte le precauzioni del caso. Ecco perché

LiaCapizzi : Si è uccisa, dandosi fuoco. Per non andare in carcere. Condannata a 6 mesi perché scoperta dentro uno stadio, vieta… - AIRC_it : Il prossimo 22/9 partecipa alla Rome Half Marathon Via Pacis powered by @IberdrolaItalia: aiuterai i ricercatori ad… - inLOMBARDIA : AGENDA #inLombardia NAVIGLI E PRODOTTI LOCALI. Il 14 settembre vi aspettiamo ad Abbiategrasso, Milano, per una matt… -