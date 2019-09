Sara Di Pietrantonio | ergastolo a Vincenzo Paduano La mamma | «Sentenza servirà per altre

Strangolò e diede alle fiamme Sara Di Pietrantonio - Paduano condannato all'ergastolo in Appello : Ergastolo per Vincenzo Paduano, l’uomo che uccise e poi diede alle fiamme l’ex fidanzata Sara Di Pietrantonio il 29 maggio del 2016 in via della Magliana a Roma.Lo hanno deciso i giudici della Corte d’Appello dopo che la Cassazione aveva disposto, nell’aprile scorso, un nuovo processo di secondo grado ritenendo il reato di stalking non assorbito da quello di omicidio come invece fatto nel corso del primo processo ...

