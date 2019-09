I ChuChu sono tornati dopo 20 anni su Apple Arcade

Fonte : gamerbrain

(Di mercoledì 11 settembre 2019) SEGA è incredibilmente entusiasta di confermare che ie i KapuKapu stanno tornando nel primo, vero, seguito diRocket!™,Rocket! Universe™. 20cheRocket! ha invaso il Dreamcast per diventare la prima vera esperienza multiplayer online per tantissimi giocatori, iin un nuovo episodio. La storia è tutta nuova, ma l’obiettivo per i giocatori è sempre lo stesso: aiutare tutti ia fuggire piazzando frecce direzionali che li conducono verso il loro razzo. In modalità multiplayer, invece, l’obiettivo è sempre quello di far fuggire piùrispetto agli avversari. Utilizzare metodi creativi per vincere è consentito se necessario è assolutamente obbligatorio. Dunque, qualile novità: L’intero gioco adesso vanta mondi ...