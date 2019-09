Havertz Juventus | contatti avviati | Paratici piomba sul gioiello tedesco

Fonte : juvedipendenza

(Di mercoledì 11 settembre 2019)– La pausa dedicata alle nazionali è da sempre un buon motivo per prendere appunti in ottica mercato: lanon si è fatta trovare impreparata in tal senso. Infatti come riportato da ‘Tuttosport’, ha osservato con attenzione le prestazioni di Kaicon la Germania nei match contro Olanda e Irlanda del Nord., le ultimissime sulIn … More

GoalItalia : Mezza Europa su Havertz: in lizza anche la Juventus ???? - Mrahmadne : RT @GoalItalia: Mezza Europa su Havertz: in lizza anche la Juventus ???? - JuvMania : #Juve: uno degli obiettivi di mercato sarebbe #Havertz, prossimo avversario in #Champions -