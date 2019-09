A Knights Quest è una nuova avventura fortemente ispirata a Zelda in arrivo questo autunno

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Ci sono diversi titoli pubblicati sul mercato che sono statiispirati da The Legend ofdi Nintendo.a serie continua ad attirare nuovi fan e soddisfare i veterani che seguono Link attraverso nuove avventure. Mentre ci sono stati molti tentativi di offrire esperienze in stile, forse il gioco di cui vi stiamo per parlare potrebbe aver centrato l'obiettivo.Il gioco inione si chiama Aed è sviluppato da Sky 9 Games. All'interno di A Knight's, i giocatori seguono le vicende di un giovane ragazzo di nome Rusty, un avventuriero piuttosto goffo che si ritrova in una serie di eventi che potrebbero portare alla distruzione del suo mondo. Ora toccherà a Rusty risolvere la situazione, affrontando un vasto assortimento di nemici, puzzle e boss.Leggi altro...

