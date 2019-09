Sottosegretari del governo Conte bis | ci saranno Piero De Luca e Raffaele Topo

Lo sprint per i Sottosegretari : Misiani verso l’Economia - a Chieppa la delega agli 007 : Tre giorni per trattare: da mercoledì, ogni giorno è buono per la nomina di una quarantina di sottosegretari e di 4 o 5 viceministri del governo Conte II. C’è molto nervosismo nel M5S e nel Pd

Primo Cdm del Conte 2 - campanella e Fraccaro Sottosegretario : L'articolo Primo Cdm del Conte 2, campanella e Fraccaro sottosegretario proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Chi è Riccardo Fraccaro il Sottosegretario alla presidenza del Conte bis : Chi è Riccardo Fraccaro il sottosegretario alla presidenza del Conte bis Il nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio è l’esponente del Movimento 5 Stelle Riccardo Fraccaro. Dal 1° giugno 2018 fino alla giornata di oggi ha ricoperto, per il governo Conte I, il ruolo di ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta. Appassionato della causa M5S sin dagli inizi, è stato tra i fondatori dei meetup di Trento nel ...

Malumori tra dem su Sottosegretario Palazzo Chigi. Conte tiene deleghe : L'ultimo scoglio per la nascita del governo giallo-rosso e' stata la scelta del sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Con l'iniziale braccio di ferro su due opzioni: il pentastellato Spadafora e il segretario generale di Palazzo Chigi, Chieppa. L'ha spuntata nel 'rush finale' l'ex ministro delle Riforme, Fraccaro, dopo un confronto tra Conte e Di Maio. Ma al momento il presidente del Consiglio ha intenzione di tenere le deleghe per se', ...

Slitta salita al Colle. Nodo Sottosegretario alla presidenza del Consiglio : Al Quirinale ancora non hanno avuto comunicazioni sull’orario in cui il premier incaricato Giuseppe Conte salirà al Colle con la lista dei ministri per sciogliere la riserva. Di certo non questa mattina.Eppure :econdo i più ottimisti, l’incontro si sarebbe dovuto svolgere proprio in queste ore. E in questa corsa contro il tempo, già nel pomeriggio ci sarebbe dovuto essere il giuramento della nuova squadra di ...

Pubblica amministrazione e digitale - il bilancio del mio incarico da Sottosegretario M5s : Il “governo del cambiamento” ha cambiato il governo del digitale: in meglio. Ne sono convinto. Per questo vale la pena azzardare qualche bilancio. Che, per il mondo dell’innovazione, è sicuramente positivo. Come sottosegretario della Pubblica amministrazione, ho avuto modo di occuparmi della digitalizzazione della burocrazia, dove abbiamo registrato significativi passi avanti. Il mio augurio è che si continui in questa ...