Michael Schumacher è sotto falso nome in un ospedale parigino per una terapia segreta

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 10 settembre 2019) Cure innovative anti-infiammatorie con un composto di cellule staminali. Le starebbe facendo in queste ore, l'ex ferrarista sette volte campione del mondo di Formula Uno. Alle beffe del destino che si è accanito contro di lui, sono seguite scelte familiari all'insegna della ferrea tutela della privacy. Da sei anni, per volere della famiglia, in special modo della moglie Corinna, dell'ex pilota tedesco oggi 50enne, non si sa quasi più nulla. Dal tragico incidente capitatogli nel 2013 mentre sciava che gli ha provocato gravi danni cerebrali, le notizie su di lui sono sempre state date con il contagocce e la sua condizione di salute è rimasta avvolta in un alone di mistero. Ora dalla stampa francese arriva un'indiscrezione che accende nuove speranze tra i suoi fan: l'ex pilota è stato trasportato in gran segreto a Parigi per essereposto a una cura ...

