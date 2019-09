James Bond 25 «No Time to Die» a Matera

James Bond nel Salernitano : a Sapri si gira il nuovo film di 007 : A quanto pare, il protagonista Daniel Craig, che ha interpretato l'agente segreto nei precedenti quattro film della saga, è già in Italia, così come Rami Malek, l'attore premio Oscar nel 2019.\\ Il sindaco di Sapri, in provincia di Salerno, ha posticipato l'inizio dell'anno scolastico al 16 settembre per consentire le riprese nella sua città del 25esimo film della saga di 007, l’agente segreto più famoso del grande schermo. Il primo ...

A Matera arriva James Bond sulla Aston Martin : l’inseguimento del nuovo film è da brividi : La Aston Martin DB5, l’iconica auto di James Bond, che sfreccia per le vie del centro inscenando uno spettacolare inseguimento. A Matera sono iniziate le riprese del nuovo film della celebre saga con protagonista l’agente segreto 007, No Time to Die. Nella città lucana sono state girate scene in auto unicamente con gli stuntman. Gli attori Daniel Craig e Rami Malek sono attesi per metà settembre. La pellicola uscirà il 20 aprile del ...

James Bond - il prossimo film si chiamerà No Time to Die - : Niccolò Sandroni Il venticinquesimo film di James Bond ha finalmente un titolo ufficiale: No Time to Die. 007 torna al cinema l’8 aprile 2020 Dopo il susseguirsi di notizie su regia, cast, trama e location, il prossimo film di James Bond finalmente ha un titolo: No Time to Die. La EON Production, la casa di produzione dei film di 007, ha annunciato il titolo del venticinquesimo film della saga dell’agente segreto più famoso del ...

I 5 cocktail più amati da James Bond : James Bond, tra romanzi e film, è diventato un’icona della mixology. Ha fatto tendenza, ha promosso diversi prodotti, ma si è anche adeguato a certe mode del momento. Comunque sia, tutti gli riconoscono gusti raffinati. E chissà che non venga anche sedotto dai nostri rosati, mentre gira in questi giorni le prime scene del 25 episodio proprio in Puglia a Gravina con Daniel Craig, diretto da Cary Fukunaga. James ...

Ed Sheeran potrebbe scrivere la colonna sonora del nuovo film su James Bond : A volerlo è Daniel Craig The post Ed Sheeran potrebbe scrivere la colonna sonora del nuovo film su James Bond appeared first on News Mtv Italia.

All’asta la Aston Martin Db5 di James Bond da record : Una Aston Martin Db5 del 1965 realizzata per i film di 007 "Goldfinger" e "Thunderball" verrà messa all'asta il mese prossimo in California da Sotheby's, per un valore stimato compreso fra i quattro e i sei milioni di dollari. Pronta ad infrangere il record di 13 anni fa, quando venne comprata per 2 milioni di dollari dal collezionista che ora ha deciso di rimetterla in vendita. La leggendaria autoè stata completamente restaurata con ...

Nel prossimo film di James Bond 007 sarà una donna? : (foto: Getty Images) Il prossimo film nella saga della spia britannica più famosa del cinema, rinominato temporaneamente Bond 25 (perché si tratta appunto della 25esima pellicola nella saga), ha avuto una storia piuttosto travagliata: la produzione infatti ha dovuto affrontare l’estenuante trattativa per avere ancora una volta Daniel Craig come protagonista, la sostituzione del regista Danny Boyle con Cary Fukunaga e le numerose ...

Grace Jones abbandona James Bond pochi minuti dopo essere arrivata sul set : La cantante e modella era stata contattata per apparire in “Bond 25”: quando ha letto il copione, insoddisfatta del suo ruolo, se n’è andata di punto in bianco. Grace Jones continua ad essere aggressiva ed esagerata, nel puro stile che ha creato più di trent’anni fa. L’iconica cantante e performer è stata contattata dai produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson per apparire come special guest in Bond 25, il 25esimo film ...