Il presidente della Federcalcio francese vieta di fermare le partite per i cori omofobi

Senato - lapsus della presidente Casellati : Salvini diventa Casini. La reazione dei leghisti : Applausi e risate dei Senatori in Aula quando il presidente Elisabetta Casellati ha invitato il Senatore Matteo Salvini a chiudere il suo intervento, perché era finito il tempo a disposizione (20 minuti), chiamandolo “Senatore Casini”. Lo stesso Salvini ha reagito sorridendo e dicendo: “No Casini, proprio no”. L'articolo Senato, lapsus della presidente Casellati: Salvini diventa Casini. La reazione dei leghisti proviene ...

Il presidente del Brasile - Jair Bolsonaro - è stato operato per la quarta volta a causa della pugnalata ricevuta un anno fa : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato operato all’addome per correggere un laparocele (un tipo di ernia addominale) formatosi in seguito alle tre precedenti operazioni chirurgiche a cui era stato sottoposto dopo che nel settembre del 2018 era stato pugnalato durante un

Mike Bongiorno moriva 10 anni fa - il presidente Mattarella : “Pioniere e icona della TV italiana” : Mike Bongiorno: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda il conduttore in occasione del 10° anniversario della morte L’8 settembre di dieci anni fa all’età di 85 anni si spegneva, a causa di un infarto, Mike Bongiorno. Con lui se ne andato un grandissimo pezzo della tv italiana, ma soprattutto una lunghissima ed esemplare pagina […] L'articolo Mike Bongiorno moriva 10 anni fa, il Presidente Mattarella: ...

Inizia l’era della presidente designata della Bce Christine Lagarde : La presidente designata della Bce Christine Lagarde ha risposto alle domande dei parlamentari europei precisando che “molti paesi hanno ancora

Il presidente della commissione sportiva d’appello della FIGC “È brutto che ancora si parli di razzismo” : Il presidente della commissione sportiva d’appello della FIGC Piero Sandulli, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, per parlare del caso dei cori razzisti dei tifosi del Cagliari ai danni di Lukaku: “E’ brutto parlare di razzismo nel terzo millennio. Noi abbiamo una sola razza: quella umana. Se dobbiamo fare distinzioni di colorazione di pelle, siamo molto indietro con la cultura. Non so cosa succederà per le vicende contro il Cagliari, ...

La diretta - il presidente della repubblica Mattarella riceve il Presidente incaricato Conte : Il Presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, è atteso al Quirinale per sciogliere la riserva. La Presidenza della repubblica ha infatti informato di aver aperto la sala stampa. Il segnale che a partire dalle 15 in poi il premier incaricato potrebbe salire al Colle. L'articolo La diretta, il Presidente della repubblica Mattarella riceve il Presidente incaricato Conte proviene da Il Fatto Quotidiano.

Charles Rivkin - presidente della Motion Pictures Association of America : “No - anche se i servizi di streaming si moltiplicano la pirateria non tornerà” : (foto: Getty Images) Molto di quello che accade al cinema in tutto il mondo si decide ad Hollywood. Quasi tutto di quello che si decide ad Hollywood lo decide la Motion Pictures Association of America (Mpaa), l’associazione che riunisce gli studios più potenti. I suoi membri sono pochissimi e giganteschi: Disney, Warner, Universal, Sony e Paramount. Da poco l’associazione ha acconsentito che entrasse un sesto membro, Netflix, tamponando così ...

Editoria - Lino Morgante nominato presidente della Ses : Lino Morgante è stato nominato all'unanimità, su proposta del vicepresidente Enrico Eugenio Benaglio, presidente della Società Editrice Sud

Il presidente della Colombia ha detto che manderà un’unità speciale dell’esercito contro gli ex comandanti delle FARC che vogliono riprendere la lotta armata : Il presidente della Colombia Iván Duque Márquez ha detto che manderà un’unità speciale dell’esercito contro gli ex comandanti delle FARC che hanno annunciato di voler riprendere la lotta armata, Jesus Santrich e Ivan Marquez, e contro i loro seguaci. Le FARC erano il

Venezia 76 - la protesta della presidente di giuria Martel : «Alla cena di Gala di Polanski non ci sarò» : La 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia non è ancora iniziata, ma già esplodono le prime polemiche. «Non ci sarò alla cena di Gala di Polanski per non...

Governo - Luigi Di Maio : «C'è accordo con Pd per Conte premier. Ho rifiuato offerta della Lega di fare il presidente del Consiglio». Ma il carroccio smentisce : «Oggi abbiamo detto che c'è un accordo politico con il Pd affinché Giuseppe Conte possa diventare di nuovo presidente del Consiglio». Lo afferma il capo politico del M5S...

«Scampia terra di ladri» - e il presidente della Municipalità querela Beppe Grillo : Il presidente dell'Ottava Municipalità di Napoli (Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia), Apostolos Paipais, querelerà Beppe Grillo per la frase «un parlamento con...

Governo M5S-Pd : per Gnocchi ipotesi Prodi presidente della Repubblica nel 2022 : Sono ore frenetiche nell'ambiente politico italiano. C'è attesa di conoscere come finirà tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico che, ormai da giorni, provano a superare le loro differenze di posizione per andare a formare una nuova maggioranza. L'obiettivo successivo, una volta trovata l'intesa, sarà formare un Governo. Quando ancora non ci sono certezze su quello che sarà il futuro, non si sa eventualmente quanto vorrà e potrà andare ...