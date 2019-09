Carfagna FI | Inseguire Salvini è stato patetico

Fonte : blogo

(Di martedì 10 settembre 2019) La deputata di Forza Italia Mara, attuale vicepresidente della Camera dei deputati, motiva in un'intervista a Repubblica perchè il partito guidato da Silvio Berlusconi non era in piazza a Montecitorio ieri mattina insieme a Fratelli d'Italia, che aveva organizzato l'evento, e la Lega di Matteoche si è unita in corso.Il motivo è presto detto. Quella non era la piazza di Forza Italia, che preferisce protestare in altro modo:Capisco quella piazza, che ha espresso sconcerto per un governo che non rappresenta la maggioranza degli italiani. Ma non era la nostra piazza. La protesta non è mai stata nel dna di Forza Italia. Detto questo, se avessimo mandato una delegazione in rappresentanza nel partito credo che non avremmo sbagliato.Evidentemente a decidere di non inviare una rappresentanza èil leader Silvio Berlusconi, i cui rapporti con la Lega disarebbero ...

