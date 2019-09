Boxe | Fabio Turchi torna sul ring | sfida a McCarthy per l’internazionale WBC a Trento

Fonte : oasport

(Di martedì 10 settembre 2019)è pronto perre suldopo l’infortunio di un paio di mesi fa che gli aveva impedito di combattere a Roma. Il pugile italiano affronterà Tommyal Palanella giornata di venerdì 11 ottobre, l’azzurro dovrà difendere il titolo internazionale WBC dei pesi massimi leggeri che aveva conquistato lo scorso aprile a Firenze demolendo Sami Enbom in appena un round. Si preannuncia un incontro particolarmente insidioso ma allo stesso tempo avvincente e probante per l’imbattuto toscano (17 vittorie di cui 13 per ko) che vuole dimostrare ancora una volta tutta la sua classe per continuare a scalare le gerarchie del pugilato che conta, tra l’altro il confronto consarà valido anche per il vacante titolo dell’Unione Europea. Il nord-irlandese ha perso contro Riakprhe qualche mese fa ma vanta un onorevole record di 15 vittorie e ...

