WTA Nanchang – Sara Errani sconfitta ai sedicesimi | Jakupovic lascia all’azzurra appena 2

Fonte : sportfair

(Di lunedì 9 settembre 2019)neidel WTA di: la tennista italiana si arrende a Dalila6-1 / 6-1 Esordio amaro pernel WTA di. La tennista italiana, attualmente numero 245 del ranking mondiale femminile, è statain soli 54 minuti da Dalila. La tennista slovacca, attuale numero 148 del mondo, si è imposta con il punteggio di 6-1 / 6-1ndo alla tennista romagnola2 game. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articolo WTAai2 game SPORTFAIR.

