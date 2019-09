VIDEO Incidente Sebastian Vettel | lo scontro con Stroll visto dall’on-board

Fonte : oasport

(Di lunedì 9 settembre 2019) Una giornata nera, nerissima per. Il tedesco sperava di rilanciarsi a Monza, dopo un periodo non propriamente scintillante, ma tutto è svanito già nel corso del sesto giro del Gran Premio d’Italia 2019 di Formula Uno con un errore alla variante Ascari che ha fatto da preludio ad un secondo passo falso, con il rientro in pista con contatto con Lanceche ha portato a 10 secondi di penalizzazione per il tedesco. Andiamo a rivedere direttamente dal suo on-il disastro del ferrarista che, purtroppo, prosegue nella sua striscia di brutte prestazioni.: IL CONTATTOALLA ASCARI alessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter FOTOCATTAGNI

