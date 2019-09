“Schifata!” Eleonora Pedron e Fabio Troiano | momento difficile per la coppia freschissima

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 9 settembre 2019) Da qualche settimana il gossip vedevaessere una nuova. I due, che fino ad ora non avevano né confermato e né tantomeno smentito la loro unione, hanno deciso di uscire allo scoperto in occasione del 76esimo Festival di Venezia. Sul red carpet, l’ex Miss Italia e l’attore hanno sfilato mano nella mano e si sono scambiati un bacio. I due sono unada qualche tempo, ma, fino ad ora, non avevano mai confermato la loro relazione. L’ex Miss Italia e l’attore hanno sfruttato il red capet della Mostra Internazionale del Cinema per comunicare al mondo la loro unione. Lei 37 anni e lui 44 hanno così ufficializzato la loro relazione e hanno regalato ai presenti al Lido un bacio da sogno.era bella da togliere il fiato, con un lungo abito rosa pallido morbido come una nuvola. Più rilassato, con la camicia sbottonata senza la cravatta. ...

