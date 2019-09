Le “particelle fantasma” presto verranno svelate | l’Italia conduce un esperimento

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2019) Grazie ad unitaliano condotto di recente, potremo finalmente comprendere se i neutrini, le “particelle fantasma” sfuggenti e difficilmente afferrabili, siano identici alle loro antiparticelle come previsto dal fisico Ettore Majorana e per quale motivo, nel nostro universo, ci sia una differenza abissale di quantità tra antimateria e materia. I neutrini sono ormai considerati come il Sacro Graal della fisica moderna, al punto che il risultato di questoè stato pubblicato su una delle riviste scientifiche più celebri al mondo: Science. L’Gerda è stato condotto in Italia, nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). Il fenomeno in questione è il decadimento doppio beta senza emissione di neutrini ed e’ un processo ‘proibito’ dalla teoria di riferimento della fisica, ...