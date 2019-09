Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 9 settembre 2019) “Restano sparsi disordinatamente i vuoti a perdere mentali abbandonati dalla gente” (Edoardo Bennato, “Feste di piazza”) Che fine fanno, dopo la sfilata, i carri del Carnevale di Viareggio? Spariscono come l’ultima risata, o finiscono accatastati in qualche magazzino di robivecchi, buoni per il trov

juls771 : RT @Ettore78: Una cosa buona dei social è che hanno mandato in soffitta pranzi, cene e dopocena per vedere filmini e foto dei viaggi al rit… - Ettore78 : Una cosa buona dei social è che hanno mandato in soffitta pranzi, cene e dopocena per vedere filmini e foto dei via… - LaraPolidori : RT @claudiocerasa: La soffitta dei simboli inutili. E’ stato il trionfo della democrazia digitale? No. Sotto i nostri occhi è avvenuto un i… -