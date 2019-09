La nuova Classifica WTA dopo gli US Open | vola Andreescu! Barty torna n°1 | crolla Osaka

Fonte : sportfair

(Di lunedì 9 settembre 2019) Bianca Vanessa Andreescu vince gli USfemminili e raggiunge la top 10, la campionessa uscente Naomial 4° posto,è di nuovo n°1: laWTA Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking mondiale femminile. LaWTA cambia voltogli US. Lacampionessa, Bianca Vanessa Andreescu, è entrata per la prima volta in top 10 grazie al successo su Serena Williams, piazzandosi 5ª. La campionessa uscente, Naomi, perde i punti della passata edizione e scial 4° posto lasciando ad Ashleighla prima posizione davanti a Pliskova e Svitolina. Halep, Kvitova, Bertens S. Williams e Bencic completano la top 10. Camila Giorgi (52ª) è l’unica azzurra in top 100. LaWTAgli US: Ashleigh6501 Karolina Pliskova 6125 Elina Svitolina 5032 Naomi ...

