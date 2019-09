F1 | Lance Stroll attacca Vettel | “Non doveva rientrare così Per il contatto con Gasly

Fonte : oasport

(Di lunedì 9 settembre 2019) Il Gran Premio di Formula Uno 2019 di Monza ha visto da un lato il grande successo di Charles Leclerc ma, contemporaneamente, anche il grave ed inopinato errore di Sebastianalla variante Ascari. Un testa-coda nel corso del sesto giro che ha rovinato la gara (e l’umore) del tedesco, ma non solo. Chi ne ha fatto le spese, doppiamente, è stato. Il canadese della Racing Point, infatti, è stato colpito dal ferrarista che stava rientrando sul tracciato (in maniera imperfetta, tanto da meritare 10 secondi di penalità) e proseguendo nella sua corsa ha dovuto allargare la traiettoria, mandando per i prati Pierree beccandosi, di conseguenza, una penalità a sua volta. Oltre il danno la beffa. “Sono davvero arrabbiato per quello che è successo, non era in una posizione che potesse consentirgli diin pista in un modoaggressivo – le ...

