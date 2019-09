US Open | palla alta e lenta ma Serena Williams sbaglia tutto | l’insolito errore e la

LIVE Berrettini-Monfils - US Open 2019 in DIRETTA : 2-3 - il romano salva una palla break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Buona risposta di Monfils, sbaglia di rovescio Berrettini 15-0 Sbaglia Monfils nello scambio 2-3 Monfils, che risolve con un servizio vincente 40-30 Gran risposta di rovescio di Berrettini sulla seconda di Monfils, che trova la rete sul colpo successivo 40-15 Gran scambio di Berrettini che però sbaglia l’ultimo dritto a uscire Errore del giudice di linea che chiama fuori una palla ...

Djokovic - infortunio e ritiro Us Open/ Video - "spalla fa male" : Wawrinka ai Quarti : Nole Djokovic troppo sofferente alla spalla: si ritira agli Us Open nel terzo set degli Ottavi, Wawrinka vola ai Quarti. Video 'da valutare l'infortunio'

US Open 2019 - Novak Djokovic sul ritiro : “Un problema alla spalla sinistra. I fischi del pubblico? Non mi sono offeso” : E dunque sono i quarti di finale l’ultimo arrivo del serbo Novak Djokovic (n.1 del mondo) nello US Open 2019 di tennis. Il serbo, campione in carica, ha dovuto alzare bandiera bianca per via di un problema alla spalla, che già lo aveva messo a dura prova nei match precedenti, pur riuscendo a prevalere. Un epilogo amaro per Nole che, opposto allo svizzero Stan Wawrinka, aveva tanta voglia di proseguire nel proprio percorso. L’elvetico ...

US Open – Djokovic costretto al ritiro : “dolore costante alla spalla. Fischi del pubblico? Meritavano di…” : Novak Djokovic costretto al ritiro agli ottavi di finale degli US Open: il tennista serbo spiega di avere un dolore costante alla spalla e commenta i Fischi ricevuti Novak Djokovic non difenderà il titolo di campione agli US Open. Il tennista serbo è stato costretto a ritirarsi dagli ottavi di finale degli US Open a causa di un forte dolore alla spalla che gli ha impedito di concludere il match contro Stan Wawrinka. Nel post gara, Djokovic ...

US Open 2019 : Wawrinka e la spalla fanno abdicare Djokovic - Federer migliora - risorge Dimitrov. Serena Williams non tradisce - Barty e Pliskova sì : La settima giornata degli US Open 2019 è stata caratterizzata dall’abdicazione del campione in carica Novak Djokovic che, sotto di due set e di un break contro lo svizzero Stan Wawrinka ha deciso che lo svantaggio era troppo grande per poterlo recuperare con una spalla sinistra fortemente malconcia che lo ha indubbiamente condizionato per tutto il match specialmente al servizio e sul rovescio, e il ritiro è stato inevitabile. Wawrinka lo ha così ...

US Open 2019 : Novak Djokovic supera Denis Kudla e le apprensioni per la spalla - sarà ottavo spettacolo con Stan Wawrinka : Novak Djokovic si qualifica per gli ottavi di finale degli US Open per la dodicesima volta. Il serbo, che quando è arrivato alla seconda settimana a Flushing Meadows ha sempre raggiunto come minimo la semifinale (e, 2017 a parte, in cui era assente, dal 2007 non manca quell’appuntamento), supera con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 l’americano Denis Kudla, che ha impedito a Dusan Lajovic di dare vita a un derby. Agli ottavi, dunque, sarà ...

US Open – Allarme Djokovic - il serbo alle prese con problemi alla spalla : “non so se sarà in grado di giocare il terzo turno…” : Il serbo ha chiesto l’intervento del fisioterapista durante il match contro Londero, riuscendo comunque a vincere in tre set Suona l’allarme per Novak Djokovic, costretto a convivere con problemi alla spalla che non gli lasciano tregua. Il serbo ha staccato il pass per il terzo turno degli US Open stendendo l’argentino Londero, ma nel corso del primo set ha richiesto l’intervento del fisioterapista per mettere a ...

US Open 2019 : Novak Djokovic supera in tre set Juan Ignacio Londero e i problemi alla spalla sinistra : Novak Djokovic accede al terzo turno degli US Open 2019. Il serbo, numero 1 del mondo, regola in tre set l’argentino Juan Ignacio Londero con il punteggio di 6-4 7-6(1) 6-1, e attende ora uno tra il connazionale Dusan Lajovic e l’americano Denis Kudla, tra le molte vittime di quella pioggia che non ha fermato Djokovic e i pochi che si sono potuti permettere di giocare sotto i tetti dei due campi principali. Una notte un po’ ...

US Open 2019 - Matteo Berrettini : “Grande sforzo per vincere i primi due set - ma sono stato deciso. Sentivo bene la palla” : Matteo Berrettini ha centrato il primo successo all’US Open, battendo all’esordio un avversario di livello come il francese Richard Gasquet (n.36 del ranking). Una prestazione convincente per il tennista azzurro, che si è imposto il punteggio di 6-4 6-3 2-6 6-2 in 2 ore e 43 minuti, avanzando al secondo turno, dove affronterà l’australiano Jordan Thompson (n.55 del ranking), un rivale che sarà sulla carta alla portata. Un incontro in cui ...