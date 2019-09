Superbike oggi in tv | GP Portogallo 2019 | orari superpole race e gara-2 | canali

Fonte : oasport

(Di domenica 8 settembre 2019) Si profila una domenica molto interessante a Portimao, sede del decimo round stagionale del Mondiale. Quest’sono in programma la-2 del Gran Premio del, con il nord irlandese Jonathan Rea intenzionato a bissare il successo ottenuto in-1 per arricchire ulteriormente il proprio palmares e per avvicinare il quinto titolo iridato consecutivo. Le Ducati di Alvaro Bautista e Chaz Davies, ormai fuori dai giochi in classifica generale, faranno di tutto per contendere la vittoria di tappa a Rea anche se non sarà semplice contenere lo strapotere del pilota Kawasaki. La-2 del GP delsaranno trasmesse integralmente in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go ed Eurosport Player, inoltre OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le manche dicon ...

