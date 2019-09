Potrebbe essere una brutta giornata per Putin

Caso Schwazer - in arrivo nuova perizia : le provette Potrebbero essere state manomesse : Saranno depositati il 12 settembre elementi che potrebbero avvalorare la tesi della manipolazione dei test. L'ex campione di marcia si è sposato oggi a Vipiteno

Ragazzo autistico scomparso a Roma nel 2015 - il padre : "Potrebbe essere all'estero" : Francesco Potenzoni non si arrende: il caso della scomparsa di suo figlio Daniele potrebbe presto essere sui tavoli dell'Interpol

Pago torna su IG e fa il gesto delle corna : Serena Potrebbe essere stata infedele (RUMORS) : Temptation Island Vip 2 deve essere ancora trasmesso sul piccolo schermo, ma non mancano le numerose indiscrezioni. In queste ore sta facendo discutere un video postato da Pago sulle Stories del suo account Instagram. Infatti, alcuni indizi del cantautore, lasciano pensare a un epilogo pessimo per la coppia: il cantante potrebbe essere stato tradito. Temptation Island Vip 2: la Enardu potrebbe aver tradito Pago Pago e Serena Enardu, dopo sette ...

Uragano Dorian : "il bilancio dei morti Potrebbe essere sconcertante" : Arrivano nuove notizie drammatiche dalle Bahamas, colpite nei giorni scorsi (ve ne abbiamo parlato qui) da uno degli uragani più potenti della storia per la zona. Secondo Duane Sands, ministro...

Il mostro di Loch Ness Potrebbe essere un'anguilla gigante : Nessie, il mostro di Loch Ness non sarebbe né un drago né un dinosauro marino, ma forse solo “un’anguilla gigante”. A spezzare anni di leggende e misteri sono stati alcuni ricercatori dell’Università di Otago, in Nuova Zelanda. Secondo quanto riporta la CNN, il gruppo di studiosi ha analizzato alcuni campioni di Dna che ha prelevato dal lago in Scozia ed è giunto alla conclusione che ...

Il primo hotel nello spazio Potrebbe essere inaugurato già nel 2025 : Meglio un weeekend a Formentera o un viaggetto sulla luna? La domanda pare fantascientifica, e forse in parte lo è. Eppure il primo hotel nello spazio potrebbe passare dallo status di «pura fantasia» a quello di «solida realtà» soltanto nell'arco di qualche anno. potrebbe essere pronta per entrare in orbita già entro il 2025, infatti, la Von Braun Space Station, un progetto spaziale-architettonico che, ...

Il mostro di Loch Ness? I ricercatori : “Potrebbero essere anguille giganti” : Una leggenda, una truffa, una suggestione. Però gli avvistamenti del mostro di Loch Ness potrebbero avere una spiegazione scientifica. Le creature viste in più occasioni nel lago scozzese potrebbero essere anguille giganti. È l’ipotesi di alcuni scienziati neozelandesi in uno studio di cui dà notizia oggi la Bbc online. Gli autori della ricerca hanno cercato di catalogare tutte le creature che vivono nel Loch (lago in scozzese) estraendo ...

Juventus - non solo Eriksen : il prossimo parametro zero Potrebbe essere Willian : La Juventus prosegue il suo lavoro in vista della terza giornata della Serie A, prevista per sabato 14 settembre alle ore 15:00 contro la Fiorentina. E' tornato ad allenare Maurizio Sarri, dopo la pausa forzata causa polmonite che lo ha tenuto distante dalla panchina per le prime due giornate. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro, e per Paratici ci sarà molto da fare in vista del calciomercato invernale: l'esigenza resta sempre la ...

La riproduzione sessuata Potrebbe essere una difesa contro il cancro : La riproduzione sessuata, ossia quella che prevede la produzione del gamete maschile e di quello femminile e il successivo incontro tra queste cellule, potrebbe essere il risultato di una strategia evolutiva anti cancro. A dirlo è un recente studio scientifico congiunto pubblicato sulle pagine della rivista PLOS Biology e condotto da diverse equipe attive presso atenei francesi (p.e. l’Università di Montpellier) e australiani (Università ...

Xiaomi Mi MIX 4 e MIUI 11 Potrebbero essere svelati in questa data : Secondo quanto riporta un blog russo, Xiaomi Mi MIX 4 e MIUI 11 saranno annunciati in Cina il 24 settembre, insieme ad altri dispositivi. L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 e MIUI 11 potrebbero essere svelati in questa data proviene da TuttoAndroid.

Pensioni : Quota 100 - la riforma Potrebbe essere cancellata fra un anno : Come ormai noto, il Partito Democratico avrebbe preparato il suo programma di riforme in vista della riapertura del cantiere per la nuova Legge di Stabilità 2020. Nell'eventualità di un accordo governativo con il Movimento 5 Stelle infatti, sono allo studio diverse proposte riguardanti Quota 100 voluta dalla Lega. Tra i punti fondamentali del programma figura anche la revisione della misura bandiera del Governo giallo-verde, che potrebbe essere ...

Inter - per Icardi il trasferimento al Psg Potrebbe essere solo un arrivederci : L'Inter è riuscita a cedere Mauro Icardi in questa sessione di calciomercato, ma non senza difficoltà. Il centravanti argentino non era affatto intenzionato a lasciare Milano, tanto da rifiutare le proposte importanti arrivate da Roma, Napoli, Monaco e Arsenal. Alla fine a spuntarla è stato il Paris Saint Germain, ma non è un caso che l'ufficialità sia arrivata solo ieri, in tarda serata, a pochi minuti dal termine del mercato in Francia, che si ...

Yu-Tu 2 ha individuato un gel brillante sulla Luna - Potrebbe essere materiale vetroso : l’incredibile scoperta della Cina : La Luna è l’unico satellite naturale della Terra. Il suo nome proprio viene adoperato, con l’iniziale minuscola, come sinonimo di satellite anche per i corpi celesti che orbitano nelle viCinanze di altri pianeti. Rispetto al nostro pianeta, orbita ad una distanza media di circa 384.400 km, così viCina da essere visibile ad occhio nudo, assieme a molti rilievi presenti sulla sua superficie. Condiziona la vita sul nostro globo ...