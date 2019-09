Lutto a Caserta | Mauro perde la vita a 25 anni in un incidente stradale

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 8 settembre 2019) Tragicosulla Appia nella notte tra sabato 7 e domenica 8 settembre: un'automobile con a bordo tre ragazzi si è ribaltata mentre gli occupanti facevano ritorno a casa da una festa. Are laè statoSimone, venticinquenne alla guida del veicolo; feriti anche gli altri due amici, poi trasportati d'urgenza presso il vicino Ospedale di Maddaloni. Il tragico impatto e i primi soccorsi I fatti si sono verificati questa notte, alle prime luci dell'alba, sulla Strada Statale Appia, nei pressi dell'uscita per Vitulazio (comune situato in provincia di): tre amici stavano facendo ritorno a casa dopo aver partecipato ad una festa in un noto locale di Sparanise, quando l'auto sulla quale viaggiavano, una Opel Corsa, è improvvisamente finita fuori strada dopo aver effettuato una curva ad altissima velocità. Alla guida del veicolo incidentato, un giovane di ...