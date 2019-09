La tempesta Dorian è arrivata in Canada

Dorian declassato a tempesta ma si lascia dietro 43 vittime : Centinaia di persone infatti potrebbero essere rimaste intrappolate in un gruppo di isole di fronte alla costa della North Carolina, le Outer Banks, a causa delle inondazioni

Uragano Dorian : la tempesta non arresta la sua corsa - già 30 vittime nelle Bahamas : Il bilancio delle vittime dell'Uragano Dorian è pesantissimo. Solo nelle Bahamas le vittime ammontano a 30, mentre i dispersi sono migliaia. La parte più colpita dell'arcipelago sono state le Isole Abaco, dove il governo sta per inviare 200 sacchi mortuari. Ci si aspetta che Dorian atterri questo sabato in Nuova Scozia, una provincia del Canada. Venti e tempeste dovrebbero colpire anche gli Stati a Nord-Est della Virginia. Gli abitanti dei paesi ...