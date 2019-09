Il nodo rifiuti è la prima mina per il governo Caos sui prezzi

Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 8 settembre 2019) L'intesa sui principi di tutela dell'ambiente non eliil bisogno d'inceneritori: nel Paese è emergenza sui costi di trattamento dell'immondizia

