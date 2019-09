Formula 1 | la dolce ammissione di Binotto | “sentendo l’inno di Mameli mi son messo a

Formula 1 - il dolce messaggio social di Hamilton per Hubert : “sembra che tutti se ne siano già dimenticati - ma…” [FOTO] : Il pilota inglese ha rivolto il proprio pensiero allo sfortunato collega francese, scomparso ormai quasi una settimana fa a Spa Lewis Hamilton non smette di pensare ad Anthoine Hubert, lo sfortunato pilota deceduto sabato scorso in seguito ad un tremendo incidente avvenuto nel corso di Gara-1 del Gp di Spa di Formula 2. Il britannico ha deciso di ricordare ancora una volta il giovane francese, postando tra le proprie Instagram Stories un ...

Formula 1 – Leclerc e quel dolce gesto di Vettel : “vi racconto di quando mi scrisse una lettera! E su Hamilton al mio fianco…” : Leclerc, la lettera di Sebastian Vettel per Natale ed il possibile futuro come compagno di squadra di Hamilton: le parole del monegasco della Ferrari alla vigilia del Gp di Monza Riflettori puntati sulla Formula 1, questo weekend, per l’attesissimo spettacolo del Gp d’Italia. I piloti sono stati protagonisti a Milano già mercoledì, mentre ieri a Monza si è tenuto il tradizionale incontro con la stampa durante il quale i piloti ...

Formula 2 – Il dolce pensiero di Mick Schumacher : “difficile correre dopo la morte di Hubert - ma a Monza gareggerò per lui” : Mick Schumacher ha voluto rivolgere un dolce pensiero al compianto, amico, Anthoine Hubert: il giovane pilota tedesco correrà a Monza per l’amico scomparso La festa dei novant’anni della Ferrari è stata uno spettacolo per i fan della scuderia di Maranello che, come sempre, non perdono occasione di sostenere la Rossa prima della gara di Monza. Non solo Vettel e Leclerc, i cori sono stati anche per Mick Schumacher, figlio ...

Formula 1 – A Spa un dolce omaggio per Hubert : un minuto di silenzio prima del via : La Formula 1 osserverà un minuto di silenzio in memoria di Hubert prima della partenza della gara in Belgio Si corre oggi il Gp del Belgio: la gara di Formula 2 è stata annullata dopo la tragica morte del 22enne francese Hubert nel terribile incidente di ieri in Gara-1, i piloti della categoria regina, invece, seppur col cuore a lutto, scenderanno in pista oggi a Spa per battagliare per la vittoria della gara belga. prima del via, però, ...