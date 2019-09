Us Open | Matteo Berrettini si ferma in semifinale contro Rafael Nadal Ma lo spagnolo lo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2019) Si è chiusa inl’avventura diagli Us. Sotto il tetto chiuso dell’Arthur Ashe il tennista romano è stato sconfitto in tre set dallon.2 del mondoper 7-6(6) 6-4 6-1. Troppo più forte ed esperto il 18 volte campione Slam per uncomunque capace di giocare alla pari per almeno due set, costringendo il maiorchino a tirare fuori il meglio del suo repertorio. Perquella di domenica 8 settembre sarà la 27a finale Major in carriera e la 120a nel circuito Atp (Association of Tennis Professionals) in carriera. È stato il tie-break del primo set la chiave di volta di un match di grande intensità che ci ha regalato la consapevolezza di avere tra le mani un giocatore ormai pronto per competere anche con i più grandi. Scattato subito avanti sul 4-0 e poi sul 5-2,si è ritrovato due set point a disposizione che ...

