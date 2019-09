Tiscali Mobile sembrerebbe pronto a evolversi | si avvicina la rete 4G

Fonte : tuttoandroid

(Di sabato 7 settembre 2019) Per quanto al momento le maggiori compagnie che lavorano nel settore delle telecomunicazioni siano impegnate per lo più a creare un ecosistema utile al 5G, ci sono alcune realtà che sono ancora al lavoro sul 4G. Tra queste troviamo, uno dei vettori MVNO presenti sul nostro territorio. I clienti di quest’ultimo stanno aspettando … L'articolo: sila4G proviene da TuttoAndroid.

pianetatel : RT @mvno: Tiscali Mobile: l'accesso alla rete 4G in arrivo il prossimo autunno. Per tutti i clienti l'attesa sta dunque per terminare. In c… - mvno : Tiscali Mobile: l'accesso alla rete 4G in arrivo il prossimo autunno. Per tutti i clienti l'attesa sta dunque per t… - telefoniatoday : RT @mvno: Tiscali Mobile lancia le nuove offerte Smart, Smart 30 e Smart 60 a partire da 2,99 euro al mese, sempre su rete 3G TIM. Nuove of… -