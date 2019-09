ROBERTA CAPUA ' Con Frizzi il momento più alto di Miss Italia' | Caduta libera

Fonte : ilsussidiario

(Di sabato 7 settembre 2019)è una delle conduttrici presenti a, nella puntata speciale che Gerry Scotti dedica a Mike Bongiorno.

giudo1974 : @AndreaAime11 Super top. Ma non dimentichiamo Anna valle Martina colombari Roberta Capua - Afafa191 : @borraccino_ Non sono d'accordo sia per bellezza che talento , Roberta Capua - Giampanet : RT @fraversion: la bellezza e la classe immensa di Roberta Capua. Lei sì che meriterebbe di stare in tv con un programma tutto suo. #missit… -