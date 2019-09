Napoli | grave incidente stradale in moto | 26enne in fin di vita

Napoli prega per Walter - il ragazzo rimasto gravemente ferito nell'esplosione di ieri : Tremenda esplosione nella giornata di ieri all'interno di una villetta collocata in Via Torre Magna, a Lago Patria. Due le persone presenti nell'appartamento al momento dello scoppio: una donna e suo figlio, Walter, ricoverato in gravi condizioni a causa delle molteplici ustioni riportate. L'esplosione del serbatoio e le prime ipotesi ricostruttive I fatti si sono verificati nella giornata di ieri a Lago Patria, frazione di Giugliano in ...

Napoli - ambulante straniero preso a sassate : è grave : Nella notte tra domenica 11 agosto e lunedì 12 sul Lungomare di Napoli si è consumata una disgustosa aggressione ai danni di due venditori ambulanti originari del Bangladesh. Entrambi, loro malgrado, sono diventati il bersaglio di un gruppo di teppisti minorenni - indicativamente di età compresa tra i 15 ed i 16 anni - che li ha presi a sassate dopo avergli rubato la merce.Quando è avvenuta l'aggressione i due - entrambi in possesso di ...

Dall’Olanda : Lozano - infortunio non grave. Si avvicina l’accordo con il Napoli : Il quotidiano olandese Eindhovens Dagblad scrive che l’accordo di Lozano con il Napoli è ormai raggiunto. Non solo: rassicura che l’infortunio di ieri sera non è grave. Dunque l’affare può andare in porto. “Il Psv chiede almeno 40 milioni di euro e ora Lozano è anche vicino a un accordo completo con il Napoli. I diritti di immagine del messicano hanno creato un potenziale ostacolo, ma questi problemi sembrano essere in ...

LANCIA FIGLIA 16 MESI DAL BALCONE E TENTA SUICIDIO/ Napoli : bimba morta - papà grave : Napoli, San Gennaro Vesuviano: padre LANCIA la FIGLIA di 16 MESI dal BALCONE, uccidendola. Il 35enne ha poi TENTAto il SUICIDIO: no precedenti di violenza