Dorian declassato a tempesta ma si lascia dietro 43 vittime

Uragano Dorian raggiunge Carolina del Nord/ Dopo le Bahamas declassato a Categoria 1 : L' Uragano Dorian si starebbe dirigendo verso l'Europa stando agli esperti meteo. La prossima settimana possibili ripercussioni anche in Italia

Uragano Dorian - sette morti alle Bahamas ma “numero destinato a salire”. Declassato a categoria 2 - ora si muove verso la Florida : L’Uragano Dorian perde forza ma diventa potenzialmente più pericoloso e continua a lasciare dietro di sé una scia di morti. Sale infatti a sette il numero delle vittime alle Bahamas, dove l’evento atmosferico per ora ha fatto la maggior parte dei danni. Due persone che erano rimaste ferite ed erano state trasportate sull’isola di New Providence, sono decedute. Il ciclone ha stazionato per due giorni sopra l’arcipelago, ...