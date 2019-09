Sicilia : Anas - al via lavori svincolo Resuttano A19 : Palerm, 6 set. (AdnKronos) – Da lunedì 9 settembre, in fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 18, saranno eseguiti gli interventi di pavimentazione lungo le rampe dello svincolo di Resuttano dell’autostrada A19 ‘Palermo-Catania”. Lo rende noto l’Anas. L’intervento rientra nel più ampio piano di manutenzione programmata da 850 milioni di euro in corso lungo tutta l’autostrada.Le rampe dello ...

Sicilia : sopralluogo assessore Falcone ai cantieri Anas Statale 'Nord/Sud' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - Terzo sopralluogo, da gennaio ad oggi, dell’assessore regionale alle Infrastrutture della Sicilia Marco Falcone ai cantieri Anas della Statale 117 “Nord/Sud”, fra Nicosia e Mistretta. L’arteria, i cui lavori proseguono da anni a rilento, doveva servire a collegare veloc

Sicilia : sopralluogo assessore Falcone ai cantieri Anas Statale ‘Nord/Sud’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – Terzo sopralluogo, da gennaio ad oggi, dell’assessore regionale alle Infrastrutture della Sicilia Marco Falcone ai cantieri Anas della Statale 117 ‘Nord/Sud”, fra Nicosia e Mistretta. L’arteria, i cui lavori proseguono da anni a rilento, doveva servire a collegare velocemente la costa tirrenica alla parte sud dell’Isola, passando per l’entroterra ennese. Ad ...

Sicilia : sopralluogo assessore Falcone nei cantieri Anas Statale 'Nord Sud' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - L'assessore regionale alle Infrastrutture della Sicilia Marco Falcone a partire dalle 11, si recherà in sopralluogo nei cantieri Anas della Strada Statale 117 "Nord Sud", nell'area fra i Comuni di Nicosia (Enna) e Mistretta (Messina). L'esponente del Governo Musumeci sa

Sicilia : sopralluogo assessore Falcone nei cantieri Anas Statale ‘Nord Sud’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – L’assessore regionale alle Infrastrutture della Sicilia Marco Falcone a partire dalle 11, si recherà in sopralluogo nei cantieri Anas della Strada Statale 117 “Nord Sud”, nell’area fra i Comuni di Nicosia (Enna) e Mistretta (Messina). L’esponente del Governo Musumeci sarà sul posto “per fare il punto sui progressi compiuti dallo scorso giugno, data dell’ultimo ...

Sicilia : intesa Anas-Cmc per prosecuzione lavori : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - Accordo raggiunto, ieri sera, per risolvere il contenzioso tra Anas (Gruppo FS Italiane) e il contraente generale Empedocle-Cmc. A renderlo noto è una nota della Società per autostrade che sottolinea il "forte impegno del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti".