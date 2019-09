Picchia e minaccia di morte la fidanzata | condannato senegalese a Parma

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 6 settembre 2019) Aurora Vigne Gli episodi di violenza nei confronti della compagna parmigiana risalgono ad anni fa. Ora è arrivata la condanna a carico dell'immigrato: due anni e sei mesi di reclusione La riempiva di pugni in testa, per non lasciare segni. Lui,con permesso di soggiorno. Lei, una 45enne di. La donna è stata per anni incastrata in una storia fatta di violenza e minacce. Non aveva idea di cosa l'aspettasse quando ha deciso di andare a vivere con l'immigrato nel 2011. Come riporta la Gazzetta di, la vittima per diverso tempo ha cercato di accettare i maltrattamenti, proprio per evitare che al compagno venisse revocato il permesso di soggiorno. L'uomo lava eva quitidianamente. Inoltre, pretendeva soldi per andare a bere e giocare d'azzardo. In un' occasione la vittima ha dovuto pure nascondersi a casa del fratello per scappare dalla furia ...

