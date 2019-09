Michele Bravi | dopo la lunga assenza | torna ad esibirsi in pubblico | la data

Michele Bravi - il primo concerto dopo il tragico incidente : Michele Bravi torna a cantare. L’artista, vincitore della settima edizione di X Factor, fa il suo ritorno sul palco dopo l’ incidente costato la vita a una donna per un concerto tutto suo il prossimo 19 ottobre a Milano. Un live piano e voce che si terrà al Teatro San Babila del capoluogo lombardo. Biglietti disponibili su ticketone.it da martedì 10 settembre 2019 a partire dalle ore 11:00 e in tutti i punti vendita Ticketone e nelle ...

Michele Bravi pubblica alcune foto su Instagram avvolto nel nylon. I commenti : “Esci da quell’involucro” : Dopo che la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di omicidio stradale, Michele Bravi ha di nuovo rotto il lungo silenzio che ha mantenuto dopo quel fatidico giorno, il 22 novembre, quando alla guida di un auto causò la morte di una 58enne che era in sella a una moto. L’udienza preliminare inizierà il 5 dicembre. Nelle foto postate su Instagram , il cantante è avvolto con del nylon e nella faccia non c’è ...

Michele Bravi su Instagram - l'invito dei fan : "Esci da quell'involucro e sorridi!" : Dopo una pausa lunga sei mesi, Michele Bravi è tornato a pubblicare su Instagram scatti che lo ritraggono lo scorso maggio, quando ha deciso di rompere definitivamente il silenzio che fece piombare sui social in seguito al dramma che dello scorso novembre, che lo ha coinvolto in prima persona. Un incidente d'auto, sulle cui dinamiche e responsabilità penali i giudici devono ancora esprimersi, che ha causato la morte di una donna a bordo di ...

Michele Bravi incidente - chiesto processo per il cantante con l’accusa di omicidio stradale : Michele Bravi rischia di finire a processo con l’accusa di omicidio stradale. La Procura di Milano, infatti, dopo aver chiuso le indagini lo scorso aprile avvalendosi anche di una consulenza per ricostruire l’incidente che lo scorso 22 novembre ha visto protagonista il cantante e una donna che in sella ad una moto ha perso la vita per una manovra – secondo l’accusa – azzardata e irregolare da parte di Bravi, ha ...