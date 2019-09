LIVE Medvedev-Dimitrov 7-6 2-1 | US Open 2019 in DIRETTA | controbreak immediato di

Fonte : oasport

(Di venerdì 6 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Fuori misura il diritto del bulgaro. 40-30 Ottimo diritto in anticipo di! 40-15 Ancora troppo leggero in uscita il tennista russo. 40-0 Nuovo passaggio a vuoto per. 30-0 Ottimo servizio di. 1-1 Ancheè autore di un pessimo turno di battuta:. 0-40 Cross di rovescio del russo e tre palle break! 0-30 Rovescio a rete del bulgaro troppo discontinuo sin qui. 0-15torna a muovere. 0-1 BREAK! Ottimo inizio del classe ’91. 40-AD Ancora! Rabbia agonistica per il bulgaro. 40-40 Smash letale di! Dal punto di vista del gioco, il bulgaro domina la scena. AD-40 13esimo errore non forzato di diritto per. 40-30prova ancora a scambiare ma questa volta cade nell’errore. 40-15 Ancora letale al servizio. 30-15 Buona ...

