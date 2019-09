Il verso della scimmia spiegato a Lukaku

Video/ Armenia Italia - 1-3 - : highlights e gol della partita. Azzurri verso Euro 2020! : Video Armenia Italia, 1-3, highlights e gol della partita, valida per il torneo di qualificazione agli Europei 2020. Bella vittoria azzurra!.

Governo Conte 2 - verso i voti di fiducia : la cintura di sicurezza della maggioranza? Dai gruppi misti. Al Senato quota 170 è vicina : C’è chi si dispiace di non essere stato chiamato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte mentre formava il Governo, c’è chi un po’ se la tira dopo tutta la fatica per abbattere Matteo Salvini (che poi si è abbattuto da solo): “Prima sentiamo il discorso e poi decidiamo cosa votare”. Ci sono gli insospettabili come gli ex alfaniani di Civica Popolare, guidati da Beatrice Lorenzin, ora sostenitori del Governo ...

Damascelli : gli ultrà della Nord ci spiegano che Buu è un verso infantile. La scimmia nuda balla : “Sinceramente non si sentiva la mancanza della solidarietà tra ignoranti”. E’ quanto scrive Tony Damascelli su Il Giornale a proposito del comunicato della Curva Nord interista sulla questione Lukaku. I tifosi della Nord, scrive, anziché criticare i buu scimmieschi, “hanno messo giù pensieri e parole da docenti e depositari di etica comportamentale”. E messo all’angolo quelli che definiscono falsi ...

Hong Kong - la governatrice Lam annuncia il ritiro della legge sulle estradizioni verso la Cina : Era una delle richieste dei movimenti democratici che da settimane protestano in tutta la città Stato

Volley femminile - verso Italia-Russia : le chiavi tattiche della partita. Forzare al servizio e limitare Goncharova - serve la migliore Egonu : L’Italia si sta preparando per affrontare la Russia nei quarti di finale degli Europei 2019 di Volley femminile, ultime ore di avvicinamento per la nostra Nazionale che alle ore 18.00 scenderà in campo all’Atlas Arena di Lodz (Polonia) per incrociare la temibile Armata: in palio la semifinale da giocare contro la vincente di Serbia-Bulgaria. Diamo uno sguardo a quali sono le chiavi tattiche della partita. Italia-Russia, QUARTI DI ...

Lista Champions Napoli – Tonelli verso l’esclusione - tutti i criteri della UEFA : Lista Champions Napoli – Entro stasera a mezzanotte tutte le squadre presenti nei gironi di Champions dovranno depositare le Lista dei calciatori convocabili per la competizione. Lista Champions Napoli – Il termine per la consegna della Lista è vicino, per Ancelotti il nodo da sciogliere è sui 4 cresciuti localmente. Fuori uno tra Hysaj e Tonelli. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale UEFA “Le squadre di UEFA Champions ...

YouTube verso una multa fino 200 milioni per violazione della privacy dei bimbi : Dopo le scuse di Apple che ha ammesso di non essere stata all'altezza dei suoi standard per la privacy Google si appresta a pagare una cifra compresa fra i 150 e i 200 milioni di dollari per chiudere la disputa con le autorità americane per la violazione da parte di YouTube

Zingaretti ha l'ok della Direzione PD : "Sì a Conte Premier - ma serve un modello di governo diverso" : La Direzione del PD che si è tenuta stamattina ha dato mandato al segretario Nicola Zingaretti di dare la disponibilità del partito a verificare la possibilità di un nuovo governo con un mandato esplorativo. La sua relazione è stata approvata con un solo voto contrario, quello del senatore Matteo Richetti, che è andato via arrabbiato dicendo che durante le ultime due direzioni non c'è stato dibattito. Zingaretti, nella sua ...

Argentina - verso le presidenziali con lo spettro di un altro default e un terzo della popolazione in povertà. Macri vara misure anticrisi : Con l’82% di probabilità di default nei prossimi cinque anni, l’Argentina si avvia verso dieci settimane di passione prima delle elezioni presidenziali di fine ottobre, che al momento lasciano presagire la fine dell’esperienza di governo di Mauricio Macri e il ritorno del peronismo di Cristina Kirchner in ticket con il candidato presidente Alberto Fernandez. Il crollo della Borsa, l’ennesima svalutazione del peso e le improvvise misure di ...

Mario Balotelli verso il Brescia - il destino di Icardi - gli esuberi della Juve : cosa ci aspetta nelle ultime due settimane di calciomercato : Mario Balotelli di nuovo in Serie A, a giocare nella sua Brescia, la città dove è cresciuto. Mauro Icardi ancora parcheggiato alla Pinetina, conteso tra Napoli, Roma e Juventus. L’Inter che aspetta una punta, ma forse ha bisogno anche di un centrocampista. La Juventus che invece deve prima di tutto vendere. Il Napoli che, preso Lozano, prepara un ultimo grande acquisto. La Roma che dopo il rinnovo di Nicolò Zaniolo cerca almeno un ...

Open Arms - il Tar del Lazio ha sospeso il divieto d’ingresso in acque italiane della nave con 147 migranti : “Ci dirigiamo verso terra” : Il Tar del Lazio ha disposto la sospensione del divieto d’ingresso nelle acque territoriali italiane della Open Arms. E’ quanto sostiene la stessa ong sottolineando che sulla base della decisione dei giudici “ci dirigiamo verso il porto sicuro più vicino in modo che i diritti delle 147 persone, da 13 giorni sul ponte della nostra nave, vengano garantiti”. “A seguito del ricorso presentato dai nostri legali presso il Tar del ...

Governo Conte verso la crisi - Fusaro : 'Inviso ai signori del capitale e della finanza' : Dopo più di un anno di Governo retto da una maggioranza formata da Lega e Movimento Cinque Stelle, l'esecutivo presieduto da Giuseppe Conte sembra davvero al crepuscolo. Le dichiarazioni delle componenti, con particolare riferimento a Salvini e al Carroccio, non sembrano lasciare dubbi sul fatto che a breve la crisi di Governo, già scoppiata a parole, possa veder partire il suo iter ufficiale. Su un legame che ormai appare compromesso e sulla ...

Astro Ring - alla scoperta dei pianeti e dell’universo : nei boschi della Tofana un percorso didattico-naturalistico ideale per tutta la famiglia : Le vacanze in famiglia sono un momento per recuperare energie insieme e per condividere nuove esperienze per un ritorno alla vita quotidiana rigenerato e arricchito. Meglio ancora se lo si può fare immersi nella natura. L’Astro Ring e l’Osservatorio Astronomico di Col Druscié in Tofana sono la meta ideale per passeggiare in spensieratezza nei boschi e scoprire assieme il fascino dei pianeti e dell’universo. È questa una delle speciali proposte ...

Il ghiacciaio della Marmolada verso il disastro. Gli esperti : conto alla rovescia - è la fine di tutto : Il ghiacciaio sulla Marmolada, il più grande delle dolomiti, collocato tra il Veneto e il Trentino a tremila metri di altezza, rischia di sciogliersi per sempre. Sarebbero rimasti appena 25 anni, e la causa è ancora il riscaldamento globale. A dare l'allarme è il Cnr - Il Consiglio Nazionale delle R