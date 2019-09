Dazi | perché un «cessate il fuoco» conviene a Usa e Cina

Perché Trump minaccia l'Ue con nuovi Dazi : Usa-Ue: Trump minaccia dazi per 4 miliardi, a rischio anche il parmigiano Madrid, 3 lug 08:46 - (Agenzia Nova) - Gli Stati Uniti minaccia no di imporre tariffe commerciali su 89 prodotti dell’Unione europea, per un valore complessivo di 4 miliardi di dollari. Lo riferisce il quotidiano spagnolo "El M

Perché le raccomanDazioni europee all’Italia ci dicono che il meglio è passato : Roma. Il peggio non è passato, è stato solo rinviato. E il confronto-scontro con l’Europa si ripresenterà in autunno in maniera più intensa rispetto agli ultimi mesi, visto che in ballo c’è una correzione dei conti molto più consistente. Il governo è riuscito, con una manovra correttiva in extremis,