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Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 09 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 09 | 45 Viabilità 5 SETTEMBRE 2019 ORE 09:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 09:45 (Di giovedì 5 settembre 2019) Viabilità 5 SETTEMBRE 2019 ORE 09:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL RACCORDO TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA Roma FIUMICINO E LA COLOMBO E NEL TRATTO CASILINA E APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI a tratti tra Prenestina e Tiburtina PERMANGONO CODE NEL TRATTO Urbano A24 tra LA TOGLIATTI e Tangenziale Est IN direzione Roma SULLA Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI E CODE PER UN INCIDENTE TRA RACCORDO E PARCO DEI MEDICI IN DIREZIONE Roma E TRAFFICATA ANCHE IL TRATTO TRA PARCO LEONARDO E RACCORDO IN DIREZIONE APPIA CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA CODE PER UN VEICOLO IN PANNE NEL TRATTO VIA DI SANTA CORNELIA E VIA DELLA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE SULLA VIA AURELIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE LADISPOLI Resta ANCORA chiuso l’intero tratto, nei due sensi, da ...
Fonte : romadailynews

twittervirginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 09:45: VIABILITÀ 5 SETTEMBRE 2019 ORE 09:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2019 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

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