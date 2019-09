Simone Di Matteo contro Teresa Cilia e Mario Serpa | Ricordate da dove venite?

Fonte : blogo

(Di giovedì 5 settembre 2019) Sembrava destinata ad una pausa la querelle scoppiata nel pieno dell'estate frae Raffaella Mennoia ma qualcuno ha riacceso gli animi e risponde al nome didi, amico inseparabile di Tina Cipollari con cui ha trascorso anche l'avventura a Pechino Express nel 2016.Tutto (ri)nasce da un articolo pubblicato su Io spio intitolato Mai mordere la mano di chi ti nutrelo scrittore ha da ridire su quelle che a suo dire sono "insensate polemiche al vetriolo" da parte di "morti di fama" che "non avrebbero avuto di che vivere" se non fosse stato per le trasmissioni di Maria de Filippi. A questo punto quindi arriva l'accusa ai diretti interessati: Volevo chiedere ase avessero, per caso, dimenticato chi sono e davengono. Non dovrei essere io ricordarglielo ma ogni tanto non farebbe male a nessuno un piccolo esame di ...

zazoomblog : Simone Di Matteo vs Teresa Cilia e Mario Serpa- Ex Uomini e Donne: So da dove vengo - #Simone #Matteo #Teresa… - LiberaMente2017 : #uomini SIMONE DI MATTEO SEI UN CONIGLIO ??????????????servo venduto e pieno di invidia. Un giornalista (?)'così rinomat… - mades04953440 : In libreria settembre 'Le voci di dentro: parola, silenzio, sogno nella relazione terapeutica' a cura Ignazio Canna… -