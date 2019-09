Simeone | Zingaretti deve ridare speranza a realtà del Lazio

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2019) Roma – “Nel fare gli auguri di buon lavoro al neo ministro, Roberto, auspico che quanto prima si faccia chiarezza sulle modalita’ d’uscita deldal commissariamento della sanita’. Siamo infatti in attesa di conoscere nel dettaglio il resoconto dei tavoli di verifica di fine luglio, che avrebbero sancito l’uscita della Regione da una fase lunga 11 anni. A tal riguardo ricordo come lo scorso 31 luglio e’ stato approvato in Consiglio regionale un ordine del giorno con il sottoscritto primo firmatario, che impegnae l’assessore D’Amato a depositare i verbali delle riunioni del tavolo di verifica, nonche’ i piani operativi per il risanamento del Sistema Sanitario Regionale presentati nello stesso incontro. Al governatore, impegnato durante queste settimane a risolvere la crisi di governo, chiedo di tornare ...

