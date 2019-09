Per un' agenda giallorossa dei diritti

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 5 settembre 2019) Il governo Conte 2 sta per partire e con esso un nuovo programma di governo. La prima bozza resa pubblica impegna, al punto 4, a “promuovere una più efficace protezione deidella persona e rimuovere tutte le forme di diseguaglianze (sociali, territoriali, di genere) che impediscono il pieno sviluppo della persona”. Un po’ generico per far pensare a una nuova stagione dei, ma Roma non fu costruita in un giorno e queste righe sono solo la base per un’esperienza nuova i cui sviluppi saranno tutti da costruire. Nessuno avrebbe scommesso un euro sul fatto che la scorsa legislatura, fondata su una maggioranza di centrosinistra-centrodestra, potesse mandare in porto leggi come le unioni civili o il testamento biologico, ma poi sappiamo com’è andata. Allora vale la pena capire se e quali strade potranno essere percorribili.Il ...

fattoquotidiano : Agenda digitale, a Palazzo Chigi nasce il dipartimento per la modernizzazione del Paese con le nuove tecnologie - antoniospadaro : Le 4 linee proposte da @mauromagatti su cui un’agenda di #governo potrebbe essere scritta a patto che in #Pd e #M5S… - LegaSalvini : LIVE #MORELLI <19 Ottobre! Segnate questo giorno sulla vostra agenda per la più grande manifestazione di sempre! L'… -