Matteo Berrettini conquista la semifinale agli US Open e si prepara a sfidare Nadal

VIDEO Matteo Berrettini - US Open 2019 : la conferenza stampa dopo la vittoria su Monfils : Matteo Berrettini centra la semifinale degli US Open di tennis: l’azzurro batte il transalpino Gael Monfils nei quarti di finale del torneo maschile al termine di un match combattutissimo concluso sul punteggio di 4-6 6-3 6-3 3-6 7-6 (5) dopo poco meno di quattro ore di aspra battaglia sportiva ed ora attende lo spagnolo Rafael Nadal in semifinale. Di seguito le dichiarazioni di Matteo Berrettini in conferenza stampa a fine match. LA ...

Tifa Fiorentina - il suo idolo è LeBron e non rinuncia alla carbonara : Matteo Berrettini - il sogno italiano agli US Open : Matteo Berrettini, il sogno italiano agli US Open: il tennista azzurro raggiunge la semifinale dello Slam americano 42 anni dopo Barazzutti. Adesso c’è Nadal! Per trovare l’ultimo tennista maschile italiano in semifinale agli US Open si deve tornare indietro fino al 1977, quando Corrado Barazzutti si dovette fermare al penultimo atto dello Slam americano contro Jimmy Connors. Ben 42 anni dopo, l’Italia porta un altro ...

Quando Matteo Berrettini giocherà contro Rafael Nadal : Dove e Quando si potrà seguire la partita del 23enne italiano che incontra per la prima volta lo spagnolo nella semifinale degli US Open

US Open 2019 : da Federer a Nadal. Matteo Berrettini è maturato ed ora lancia la sfida allo spagnolo : Sarà Rafael Nadal l’avversario di Matteo Berrettini nella semifinale degli US Open 2019. Lo spagnolo ha battuto nettamene l’argentino Diego Schwartzman, raggiungendo il romano, che si era reso protagonista di una straordinaria vittoria in cinque set contro Gael Monfils. Una partita sicuramente difficile e complicatissima per Berrettini e subito il pensiero va a quel match degli ottavi di finale di Wimbledon contro Roger Federer. In ...

Us Open - storica impresa di Matteo Berrettini : il 23enne è il secondo italiano arrivato in semifinale. Sfiderà Rafael Nadal : Di classe, di fisico ma sopratutto di testa. Dopo quattro ore di partita e al quinto match point. impresa storica di Matteo Berrettini nei quarti di finale degli Us Open. L’azzurro n. 25 del mondo batte per 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6 (5) il francese, numero 13 del seeding, Gael Monfils e diventa il secondo italiano nella storia a raggiungere la semifinale del prestigioso torneo, 42 anni dopo Corrado Barazzutti nel 1977 (quando però il torneo si giocava ...

US Open – Matteo Berrettini rivela : “non ricordo alcun punto della partita - mentre giocavo pensavo che…” : Il tennista italiano ha espresso la sua soddisfazione per il successo ottenuto contro Monfils nei quarti di finale degli US Open Non sta nella pelle Matteo Berrettini dopo il successo ottenuto nei quarti di finale degli US Open, una vittoria arrivata al termine di una lunga battaglia con Gael Monfils, risolta al quinto set dal tennista italiano. AFP/LaPresse Una partita memorabile, che lo stesso giocatore azzurro ha definito ...

US Open 2019 - Matteo Berrettini a ridosso della top10 della classifica Atp! Proiezioni ranking e scenari : Prosegue il sogno americano di Matteo Berrettini. Il tennista italiano continua a stupire allo US Open 2019 e, dopo aver sconfitto il russo Andrey Rublev (n.43 del mondo) negli ottavi di finale, ha superato al termine di un match infinito, terminato al quinto set, il francese Gael Monfils (n.12 ATP). Una vittoria di grinta, carattere e tecnica. Sono stati necessari tutti questi ingredienti per fare la differenza e consentire all’azzurro di ...

US Open 2019 - la forza mentale di Matteo Berrettini che ora mette nel mirino anche le ATP Finals! : La storica semifinale raggiunta da Matteo Berrettini agli US Open 2019, prima in assoluto sul cemento in uno Slam per un italiano, dopo un’incredibile battaglia di quasi quattro ore contro Gael Monfils, evidenzia ancora una volta nel 23enne romano una forza mentale, oltre che di gioco, quasi unica in un tennista italiano dell’Era Open. E’ stata proprio questa forza mentale a fare la differenza a favore di Matteo contro un avversario come il ...

US Open 2019 - quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini? Cifre da capogiro - montepremi milionario. E se andasse in finale… : Giornata memorabile per Matteo Berrettini che si è qualificato alle semifinali degli US Open 2019 grazie alla spettacolare vittoria contro Gael Monfils. Il romano ha giocato una partita al cardiopalma contro il francese, ha disputato un incontro di lusso esibendo alcuni dei colpi più belli del suo repertorio e si è così guadagnato l’ingresso tra i quattro grandi a New York, nell’ultimo Slam della stagione di tennis. L’azzurro, ...